Смартфоны Google Pixel получили финальную бета-версию Android P

Компания Google объявила о доступности финальной бета-версии операционной системы Android P (прошивка Android P Developer Preview 5 (Beta 4) для смартфонов Google Pixel, Pixel XL, Pixel 2 и Pixel 2 XL, а также для Essential Phone. Утверждается, что разработчики исправили все ошибки, выявленные во время тестировании, а потому данная версия максимально близка к той, что получат пользователи остальных Android-устройства. Дебют Android 9.0 ожидается до конца лета. От Android P ждут обновленный пользовательский интерфейс, поддержку новых жестов, меню многозадачности, умные ответы, адаптивную оптимизацию работы от аккумулятора и остальные нововведения.