Смартфоны HTC исчезли из продажи

Дела HTC с каждым днем становятся все хуже и хуже: продукция не пользуется спросом, а финансовые показатели продолжают стремительно падать. А теперь смартфоны компании и вовсе исчезли из продажи.

Смартфоны HTC неожиданно пропали из крупнейших китайских онлайновых магазинов JD.com и TMall. На JD.com поисковые запросы не отображают ни одной модели.

А на TMall можно найти парочку моделей — U11 и U11+, но обе идут с пометкой «Распродано».

С чем это связано — пока неизвестно. Возможно, это временная пропажа или таким образом HTC освобождает место для новинок. Слухи уверяют, что мобильное подразделение HTC еще живет и готовит к выпуску новый блокчейн-смартфон и устройство с поддержкой 5G. А на днях в базе данных Geekbench появилась новая модель с обозначением 2Q741. Смартфон получит процессор MediaTek MT6765 (Helio P35), 6 ГБ оперативной памяти и ОС Android 9.0 Pie.

В однопоточном тесте 2Q741 получил 897 баллов, в многопоточном — 4385 баллов.