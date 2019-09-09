Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro подешевели

2019-09-09, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Honor 20; [71]
Компания Honor снизила цены на популярные смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro, которые появились в продаже в начале этого лета. Младшая модель подешевела на 28 долларов, а старшая – на 42 доллара. Теперь Honor 20 стоит 350 долларов, а Honor 20 Pro около 400 долларов. Пока удешевление касается только Китая, но в скором времени оно может затронуть и другие страны.

Напомним, что Honor 20 оснащается топовым чипсетом Kirin 980, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 3750 мАч с быстрой зарядкой в 22,5 Вт, четверной основной камерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX586 на 48 Мп и объектива с диафрагмой F/1,8, сверхширокоугольным модулем на 16 Мп, модулем для замера глубины сцены и 2 Мп модулем для макросъёмки, фронтальной камерой на 32 Мп, 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, сканером отпечатков пальцев на боковой грани и предустановленной операционной системой Android 9 Pie.

Комментарии и отзывы Honor 20
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