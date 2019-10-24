Смартфоны Honor 9X и 9X Pro подешевели в Китае

Компания Honor снизила цены на популярные смартфоны Honor 9X и 9X Pro, которые не так давно вышли в Европе. Итак, версия Honor 9X с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти подешевела с 275 до 255 долларов, а вариант 8 ГБ ОЗУ – с 297 до 282 долларов. Старшая версия Honor 9X Pro на 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флэш-памяти подешевела на 30 долларов, и теперь её можно купить за 310 долларов. К сожалению, снижение цен пока касается только китайского рынка.

Напомним, что Honor 8X оснащается 6,5 дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19,5:9, занимающим 91% площади передней панели, фирменным чипсетом Hisilicon Kirin 710, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флэш-памяти, 16-Мп фронтальной камерой, сдвоенной основной камерой на 20 Мп и 2 Мп, сканером отпечатков пальцев и аккумулятором на 3750 мАч с поддержкой быстрой зарядки.