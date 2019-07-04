Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут работать на новом 7-нанометровом чипе Kirin 810

Компания Huawei начала тизерить особенности новых смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro.

Согласно официальным постерам, обе модели будут работать на новом фирменном 7-нанометровом процессоре Kirin 810. Чипсет имеет два ядра Cortex-A76 с частотой 2.27 ГГц, шесть ядер Cortex-A55 с частотой 1.88 ГГц, GPU Mali-G52 и нейронный блок Huawei DaVinci NPU для вычислений, связанных с искусственным интеллектом. В некоторый тестах новый SoC опережает своего ближайшего конкурента Qualcomm Snapdragon 730. Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro также получат поддержку игрового контроллера и порт для зарядки USB-C.

Обе новинки оснастят выезжающей фронтальной камерой. Ещё им приписывают аккумуляторы на 3750-4000 мАч, три или четыре камеры, а также ценник в районе 250-360 долларов США. Смартфоны дебютируют на презентации в Китае 23 июля.