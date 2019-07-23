Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro представлены официально

Как и ожидалось, сегодня Honor представили смартфоны среднего уровня Honor 9X и 9X Pro, которые стали первыми моделями бренда с предустановленной прошивкой EMUI 9.1. Новинки оснащаются предустановленным компилятором Ark, файловой системой EROFS, операционной системой Android 9 Pie, фирменным процессором Kirin 810, 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, боковым сканером отпечатков пальцев, выдвижной 16 Мп фронтальной камерой, а также аккумуляторами на 4000 мАч.

Стандартная модель получила двойную тыльную камеру с датчиками на 48 Мп и 2 Мп, а старшая – модули на 48, 8 и 2 Мп. Honor 9X в версии на 4/64 будет стоить 205 долларов, 6/64 – 235 долларов, а 6/128 – 275 долларов. Honor 9X Pro получил две версии 8/128 и 8/256, которые оценены в 320 и 350 долларов. При этом в старшей модели используется память UFS 2.1. Старт продаж Honor 9X намечен на 30 июля, а Honor 9X Pro – 9 августа.