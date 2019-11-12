Смартфоны Huawei Mate 20 обновили до Android 10

Компания Huawei выпустила стабильную версию прошивки EMUI 10 на базе Android 10 для смартфонов серии Huawei Mate 20. Обновление доступно для китайских пользователей Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS и Huawei Mate 20 X 4G, участвовавших в бета-тесте. Позже обновление выйдет для обычных пользователей из Китая и лишь затем оно станет доступно для глобальной версии смартфонов. Из нововведений EMUI 10 отметим новую цветовую гамму интерфейса, полноэкранную жестовую систему управления, улучшенный темный режим и переработанную функцию Always-on Display.