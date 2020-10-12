Смартфоны Huawei Mate 40 показали на рендерах

Китайский производитель Benks недавно раскрыл дизайн смартфонов iPhone 12, а теперь показал, как будут выглядеть флагманы линейки Huawei Mate 40. Отметим загнутый на боковые грани дисплей, врезанную в экран фронтальную камеру с двумя модулями и круглый блок основной квадрокамеры. Официальная презентация смартфонов запланирована на 22 октября. В линейку войдут модели Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design. Предполагается, что смартфоны получат фирменную восьмиядерную платформу Kirin 9000 и поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт.