Смартфоны Huawei Mate 50 раскупили за несколько минут

Сегодня компания Huawei выпустила в китайскую продажу смартфоны серии Mate 50, выхода которых пришлось ждать два года. По данным инсайдеров, все модели серии (Mate 50 RS Porsche Design, Mate 50 Pro и Mate 50) были распроданы в первые минуты после начала продаж. Утверждается, что первая партия Mate 50 насчитывает 4 миллиона устройств.

Напомним, что Huawei Mate 50 Pro характеризуется поддержкой спутниковой связи, защитой от воды IP68, защитным стеклом Kunlun, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 без модема 5G (поддержка реализована при помощи специального чехла), предустановленной ОС HarmonyOS 3, 6,74-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2616:1212 пикселей и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация и лазерный помощник автофокуса), 13 Мп (сверхиширик) и 64 Мп (перископная камера с 3,5-кратным оптическим зумом), батареей на 4700 мАч, поддержкой проводной 66-Вт, беспроводной 50-Вт и обратной беспроводной зарядки мощностью 7,5 Вт.
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