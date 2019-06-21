Смартфоны Huawei Nova 5 и Nova 5 Pro представлены официально

Компания Huawei представила смартфоны Nova 5 и Nova 5 Pro, которые отличаются платформами и объемами встроенной памяти. Новинки оснастили чипсетами Kirin 810 и Kirin 980, 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, подэкранным сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт, четверной основной камерой с главным модулем на 48 Мп, 16 Мп сверхширокоугольным модулем, камерой для макросъемки и датчиком для анализа глубины, а также 32 Мп фронтальной камерой.

Стандартная модель получила 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а старшая – 8 ГБ и 128/256 ГБ ОЗУ. Nova 5 оценен в 405 долларов, а Nova 5 Pro – 435 или 495 долларов. Старшая модель появится в продаже 28 июня, а вот Nova 5 задержится до 20 июля.