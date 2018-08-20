Смартфоны Huawei P20 получат Android 9.0 Pie в сентябре

Компания Huawei рассказала о том, когда ее смартфоны обновятся до свежей версии операционной системы Android 9.0 Pie. Итак, прошивка EMUI 9.0, созданная на основе Android 9.0 Pie, будет представлена на выставке IFA 2018. Первыми ее получат смартфоны Huawei P20, Huawei P20 Pro и Huawei P20 Lite. Случится это в сентябре. Затем наступит очередь моделей Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate RS Porsche Design и Mate 10 Lite. Отмечается, что разработчики работают над созданием качественной и производительной прошивки для всех совместимых устройств. Когда обновление получат другие смартфоны, пока не сообщается.