Смартфоны Huawei P20 получили GPU Turbo

Компания Huawei выпустила обновление для смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Pro, которое добавляет поддержку технологии графического ускорения GPU Turbo. Напомним, что эта технология увеличивает производительность графического ускорителя в смартфонах на 60%, а вот энергопотребление снижает на 30%. GPU Turbo вошла в состав обновления оболочки EMUI 8.1, которая ранее тестировалась двумя тысячами пользователей.

Напомним, что Huawei P20 Pro оснастили 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2240:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, фирменным процессором Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, тройной основной камерой Leica на 40 Мп+8 Мп+20 Мп с апертурой от f/1.6 до f/2.4, фронтальной камерой на 24 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperCharge, сканером отпечатка пальцев в домашней кнопке, а также защитой от воды и пыли по стандарту IP67. Работает смартфон под управлением EMUI 8.1 на базе Android 8.1 Oreo. Стандартная модель Huawei P20 отличается 5,8-дюймовым LCD-дисплеем, двойной основной камерой Leica на 20+12 Мп, 4 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 3400 мАч и защитой от брызг.