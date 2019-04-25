Смартфоны Huawei P30 и Honor 20 Pro сравнили на фото

Совсем скоро нас ждет выход смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые будут немного упрощенными (и более дешевыми) версиями недавних флагманов Huawei P30 и Huawei P30 Pro. Сегодня в сети появилась фотография, на которой изображены Huawei P30 и Honor 20 Pro. Там же источник рассказывает об отличиях сенсоров главных модулей Honor 20 и Honor 20 Pro. Младшая модель получит модифицированный Huawei и Sony датчик IMX586, который отличается цветовой моделью RYYB (Red Yellow Yellow Blue) вместо обычного RGB (Red Green Blue). Утверждается, что датчик RYYB лучше справляется со съёмкой в условиях плохой освещенности. А вот Honor 20 Pro получит сенсор Sony IMX600 с обычной цветовой моделью RGB. Этот же датчик работает в основной камере Huawei P20 Pro.