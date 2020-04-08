Смартфоны Huawei P40 и P40 Pro появились в продаже

Компания Huawei выпустила в продажу в Китае флагманские смартфоны Huawei P40 и Huawei P40 Pro. Стандартная модель оценена в 592 доллара за вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а старшая – 847 долларов за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. В Европе цены на новинки стартуют с 870 и 1088 долларов.

Главными особенностями смартфонов по традиции стали их камеры. Старшая модель получила квадрокамеру с главным модулем на 50-Мп, сверхширокоугольным на 40 Мп, 12 Мп телефотомодулем и датчиком ToF, а также сдвоенную фронтальную камеру на 32 Мп и датчиком ToF. Младшая модель отличается 16 Мп сверхширокоугольной камерой, 8 Мп телефото и отсутствием датчика ToF.