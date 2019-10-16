Смартфоны Huawei получат две операционные системы

2019-10-16, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Huawei ; [74]
Компания выпустила флагманы Mate 30 с Android с открытым исходным кодом и без предустановленных приложений Google. А теперь вообще готовит смартфоны с двумя операционными системами.

В будущих смартфонах Huawei будет сразу две ОС — Android с фирменной оболочкой EMUI и HarmonyOS собственного производства. А пользователь уже сам будет выбирать, какую из них устанавливать. Таким образом Huawei будет популяризировать HarmonyOS и выводить ее на международный рынок. Скорее всего, первыми устройствами с двумя ОС станут следующие флагманы Huawei P40 и P40 Pro.

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