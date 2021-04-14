Смартфоны LG, которые получат обновления Android 11, 12 и 13

Компания LG официально объявила о закрытии своего бизнеса мобильных телефонов. Также компания подтвердила, что компания предоставит три года обновлений Android, включая до Android 13 для своих премиальных смартфонов и до Android 11/12 для некоторых телефонов.

Список устройств, которые будут обновлены до Android 13

LG VELVET

LG VELVET LTE

LG WING

Теперь компания официально представила список устройств, которые получат эти обновления.

Список устройств, которые будут обновлены до Android 12

LG WING

LG VELVET

LG VELVET LTE

LG V50S

LG V50

LG G8

LG Q31

LG Q52

LG Q92

Список устройств, которые будут обновлены до Android 11