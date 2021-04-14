Смартфоны LG, которые получат обновления Android 11, 12 и 13

Компания LG официально объявила о закрытии своего бизнеса мобильных телефонов. Также компания подтвердила, что компания предоставит три года обновлений Android, включая до Android 13 для своих премиальных смартфонов и до Android 11/12 для некоторых телефонов.

Теперь компания официально представила список устройств, которые получат эти обновления.

Список устройств, которые будут обновлены до Android 13

  • LG VELVET
  • LG VELVET LTE
  • LG WING

Список устройств, которые будут обновлены до Android 12

  • LG WING
  • LG VELVET
  • LG VELVET LTE
  • LG V50S
  • LG V50
  • LG G8
  • LG Q31
  • LG Q52
  • LG Q92

Список устройств, которые будут обновлены до Android 11

  • LG Wing
  • LG VELVET
  • LG VELVET LTE
  • LG V50S
  • LG V50
  • LG G8
  • LG G8X
  • LG G8S
  • LG K52
  • LG K42
  • LG Q31
  • LG Q51
  • LG Q52
  • LG Q61
  • LG Q70
  • LG Q92
  • LG Q9 One
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