Смартфоны LG, которые получат обновления Android 11, 12 и 13

Теперь компания официально представила список устройств, которые получат эти обновления.
Список устройств, которые будут обновлены до Android 13
- LG VELVET
- LG VELVET LTE
- LG WING
Список устройств, которые будут обновлены до Android 12
- LG WING
- LG VELVET
- LG VELVET LTE
- LG V50S
- LG V50
- LG G8
- LG Q31
- LG Q52
- LG Q92
Список устройств, которые будут обновлены до Android 11
- LG Wing
- LG VELVET
- LG VELVET LTE
- LG V50S
- LG V50
- LG G8
- LG G8X
- LG G8S
- LG K52
- LG K42
- LG Q31
- LG Q51
- LG Q52
- LG Q61
- LG Q70
- LG Q92
- LG Q9 One