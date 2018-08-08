Смартфоны Meizu 16 и Meizu 16 Plus представлены официально

Компания Meizu официально представила флагманские смартфоны Meizu 16 и 16 Plus, одной из главных особенностей которых стал интегрированный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Старшую модель оснастили 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), который занимает 91,18% передней панели, двойной основной камерой на 12+20 Мп с 3-кратным зумом, фронтальной камерой на 20 Мп, 8-ядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3640 мАч и предустановленной Android 8.1 Oreo с оболочкой Flyme OS.

Meizu 16 отличается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и аккумулятором на 3010 мАч. Новинки уже доступны для предзаказа в Китае, а продажи начнутся с 16 августа. Meizu 16 на 6+64 ГБ оценен в 395 долларов, 6+128 ГБ – 439 долларов, 8+128 ГБ – 483 доллара. Meizu 16 Plus на 6+128 ГБ обойдется в 468 долларов, 8+128 ГБ – 512 долларов, а 8+256 ГБ – 585 долларов.