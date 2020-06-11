Смартфоны Meizu 17 и 17 Pro получат стабилизацию видео

Компания Meizu сразу после выхода смартфонов Meizu 17 и Meizu 17 Pro добавила в них режим частоты обновления изображения 120 Гц, а в скором времени готовится выпустить еще одно крупное обновление. Речь идет о поддержке стабилизации изображения во время записи видео. Стабилизация будет работать в сверхширокоугольном модуле, телефото-модуле и даже во фронтальной камере. Выход апдейта ожидается в ближайшее время. Напомним, что в Meizu 17 Pro используется фронтальная камера разрешением 20 Мп и квадрокамера с модулями на 64 Мп, 32 Мп, 8 Мп и 5 Мп, а также 3D-датчиком глубины S5K33D.