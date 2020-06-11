Смартфоны Meizu 17 и 17 Pro получат стабилизацию видео

Компания Meizu сразу после выхода смартфонов Meizu 17 и Meizu 17 Pro добавила в них режим частоты обновления изображения 120 Гц, а в скором времени готовится выпустить еще одно крупное обновление. Речь идет о поддержке стабилизации изображения во время записи видео. Стабилизация будет работать в сверхширокоугольном модуле, телефото-модуле и даже во фронтальной камере. Выход апдейта ожидается в ближайшее время. Напомним, что в Meizu 17 Pro используется фронтальная камера разрешением 20 Мп и квадрокамера с модулями на 64 Мп, 32 Мп, 8 Мп и 5 Мп, а также 3D-датчиком глубины S5K33D.

Комментарии и отзывы Meizu 17 Pro
Обзоры:
Лучший смартфон Xiaomi в 2020 году. Xiaomi Mi Mix 3 5G 6/64GBЛучший смартфон Xiaomi в 2020 году. Xiaomi Mi Mix 3 5G 6/64GB
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A01. Очень добротный бюджетникОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A01. Очень добротный бюджетник
Предварительный обзор HTC Wildfire R70. Неплохо, но можно и лучшеПредварительный обзор HTC Wildfire R70. Неплохо, но можно и лучше
Новости:
Apple может выпустить iPhone 12 в октябре

Авторитетный инсайдер Джон Проссер поделился подробностями о следующем поколении смартфонов Apple. По его...
Защищенный смартфон Doogee S88 Pro получил подсветку

Компания Doogee пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Doogee S88 Pro, одной из особенностей...
Стильный смартфон LG Velvet получит версию на Snapdragon 845

Сетевые источники сообщают о том, что компания LG готовит более доступную версию недавнего смартфона Velv...
Лучшая портативная батарея. Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 20000Лучшая портативная батарея. Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 20000
Обзор Corsair iCUE H115i RGB PRO XT (CW-9060044-WW). Тесты с 10-поколением IntelОбзор Corsair iCUE H115i RGB PRO XT (CW-9060044-WW). Тесты с 10-поколением Intel
Обзор Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse 6GB (11296-01-20G). Оптимальная замена NVIDIA RTX 2060Обзор Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse 6GB (11296-01-20G). Оптимальная замена NVIDIA RTX 2060
Лучшая кофеварка. REDMOND SkyCoffee M1509SЛучшая кофеварка. REDMOND SkyCoffee M1509S
Обзор Creative Outlier One Plus. Беспроводные наушники для спорта с mp3-плееромОбзор Creative Outlier One Plus. Беспроводные наушники для спорта с mp3-плеером
Обзор Defender Cinema 64. Тест акустики ...
Обзор Defender Cinema 64. Тест акустики Продолжая изучение актуальной акустики, сегодня мы рассмотрим новую Defender Cinema 64, выполненную в фор...
Представлена материнская плата ASUS ROG ...
Представлена материнская плата ASUS ROG ASUS представила список материнских плат нового чипсета Z490. Плата ASUS ROG Maximus XII Extreme представ...
Microsoft Edge превосходит браузер Mozil...
Microsoft Edge превосходит браузер MozilМного лет лидером среди веб-браузером является Google Chrome, за которым следует Mozilla Firefox. С выход...
Инфракрасный термометр BGMMED IRT2...
Инфракрасный термометр BGMMED IRT2 Термометр BG...
Производитель SMIC начинает разработку 7...
Производитель SMIC начинает разработку 7Китайский производитель чипов SMIC планирует отказаться от иностранного оборудования и работает над усове...
Huawei P40 Lite легко ремонтируется...
Huawei P40 Lite легко ремонтируетсяВ последнее время пользователи привыкли к тому, что после релиза нового флагмана кто-то его разбирает на ...
EKWB выпустила набор для монтажа водобло...
EKWB выпустила набор для монтажа водоблоКомпания EKWB выпустила набор крепежных инструментов для монтажа водоблока центрального процессора из сер...
Компания Genesis представила механическу...
Компания Genesis представила механическуGenesis Thor 420 использует алюминиевый корпус. Клавиатура оснащена RGB подсветкой которая управляется че...
Смартфон Google Pixel 4a задержится до и...
Смартфон Google Pixel 4a задержится до иСетевые источники поделились подробностями о дате выхода смартфона Google Pixel 4a, который станет доступ...
OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro уже доступны д...
OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro уже доступны дКомпания OnePlus начала принимать предварительные заказы на флагманские смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 P...
Смартфон Honor 30S получит квадрокамеру ...
Смартфон Honor 30S получит квадрокамеру Сетевые источники поделились очередной порцией подробностей о смартфоне Honor 30S, первая информация о ко...
Minecraft продан по всему миру в количес...
Minecraft продан по всему миру в количесНесмотря на то, что игра была выпущена в 2009 году, игра продолжает развиваться и продаваться. Minecraft ...
Обзор ASUS RT-AX58U. Роутер Wi-Fi 6 для дома и офисаОбзор ASUS RT-AX58U. Роутер Wi-Fi 6 для дома и офиса
Обзор NZXT Kraken X73 (RL-KRX73-01). Обновленная система водяного охлажденияОбзор NZXT Kraken X73 (RL-KRX73-01). Обновленная система водяного охлаждения
Обзор Defender ExtraLife 15000F. Емкая внешняя батарейкаОбзор Defender ExtraLife 15000F. Емкая внешняя батарейка
Обзор Corsair iCUE H115i RGB PRO XT (CW-9060044-WW). Тесты с 10-поколением IntelОбзор Corsair iCUE H115i RGB PRO XT (CW-9060044-WW). Тесты с 10-поколением Intel
Обзор ABIR X6. Робот-пылесос с камерой и голосовым управлениемОбзор ABIR X6. Робот-пылесос с камерой и голосовым управлением
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor