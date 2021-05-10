Смартфоны Meizu 18 впервые подешевели в Китае

Компания Meizu впервые снизила цены на флагманские смартфоны Meizu 18, которые успешно продавались с самого релиза в марте. Стандартная модель подешевела с 680 до 650 долларов за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, а Meizu 18 Pro теперь можно приобрести за 750 долларов.

Напомним, что Meizu 18 характеризуется 6,2-дюймовым экраном Samsung Super AMOLED E4 с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, максимальной яркостью 1300 кд/м2, поддержкой HDR10+ и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, флагманским процессором Snapdragon 888, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 36 Вт, флеш-памятью UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR5, стереодинамиками, модулями Wi-Fi 6E и NFC, фронтальной камерой на 20 Мп, а также тройной основной камерой с модулями на 64 Мп (OIS SMA), 16 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телефото).