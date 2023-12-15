Смартфоны Moto G24 Power и Moto G34 показали на рендерах

Сетевые источники опубликовали изображения смартфонов Motorola Moto G24 Power и Moto G34, которые еще не были представлены официально. Судя по рендерам, новинки получат привычный дизайн с вертикально ориентированным блоком тыльной камеры и врезанной селфи-камерой. Сообщается, что смартфоны оснастят 50-Мп основными камерами и поддержкой сотовых сетей пятого поколения как минимум у старшей модели.

Напомним, что в сентябре был представлен Moto G54, который оснащается 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 20:9, разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7020, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик с автофокусом), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, защитой от влаги в соответствии со степенью IP52, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.
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