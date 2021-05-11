Смартфоны Nokia C20 и Nokia G10 вышли в России

Компания HMD Global дала старт российским продажам смартфонов Nokia C20 и Nokia G10. Первый оценен в 6990 рублей за версию с 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флеш-памяти, а вариант с 2/32 ГБ памяти обойдется в 7490 рублей. Nokia G10 доступен с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти 10990 рублей.

Напомним, что Nokia C20 оснащается восьмиядерным процессором UNISOC SC9863A с частотой до 1,6 ГГц и графикой PowerVR GE8322, 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+, фронтальной камерой с разрешением 5 Мп, одинарной основной камерой на 5 Мп, 1 или 2 ГБ ОЗУ и 16 или 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, портом Micro-USB, 3,5-мм разъемом, корпусом с размерами 169,9:77,9:8,8 мм и массой 191 г, а также батареей ёмкостью 3000 мАч.
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