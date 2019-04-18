Смартфоны OnePlus 3 и 3T получили бета-версию Android Pie

Компания OnePlus выпустила бета-версию Android Pie для своих старых флагманских смартфонов OnePlus 3 и 3T. Прошивка не распространяется по воздуху, а потому всем желающим нужно скачать её с официального сайта. Дата выхода финальной версии Android Pie пока не сообщается.

Напомним, что представленный в конце 2016 года OnePlus 3T оснащается 5,5-дюймовым Full HD-экраном Optic AMOLED, 16-Мп основной камерой с оптической стабилизацией и фазовым автофокусом, 16-Мп фронтальной камерой, процессором Qualcomm Snapdragon 821, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, двумя слотами nano-SIM и аккумулятором на 3400 мАч.