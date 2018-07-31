Смартфоны OnePlus 3 и OnePlus 3T будут обновлены до Android P

Вышедшие в 2016 году смартфоны OnePlus 3 и OnePlus 3T изначально работали под управлением Android 6.0 Marshmallow, а за прошедшие с момента выхода два года уже успели обновиться до Android Nougat и Oreo. Сегодня китайский производитель объявил о том, что устройства сразу получат Android P, пропустив Android 8.1 Oreo. Порядок, в котором смартфоны компании будут обновляться до Android P, следующий: OnePlus 6, OnePlus 5/T и OnePlus 3/3T. К сожалению, OnePlus пока не называет даже ориентировочные даты выхода обновлений.