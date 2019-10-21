Смартфоны OnePlus 6 и OnePlus 6T получили Android 10

Компания OnePlus объявила о доступности бета-версии прошивки OxygenOS на основе операционной системы Android 10 для флагманских смартфонов OnePlus 6 и OnePlus 6T. Из главных изменений: обновленный пользовательский интерфейс, улучшенная полноэкранная навигационная система на основе жестов, поддержка настройки в настройках, благодаря которой теперь можно изменить формы значков в быстрых настройках, возможность переключаться между последними приложениями в нижней панели навигации, функцию Game Space для объединения любимых игр, а также блокировка спама по ключевым словам для сообщения. Чтобы установить бета-версию, вам понадобится минимум 3 ГБ свободного пространства.