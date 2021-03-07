Смартфоны OnePlus 7 / 7T получают обновление OxygenOS 11 Open Beta 3

OnePlus начала выпуск обновления OxygenOS 11 Open Beta 3 для смартфонов OnePlus 7 / 7T. Бета-обновление для устройств OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro включает множество исправлений. Кроме того, обновление поставляется с январским патчем исправления безопасности. OxygenOS 11 Open Beta 3 уже доступен для скачивания.

OxygenOS 11 Open Beta 3 устраняет проблему с медленной зарядкой, исправлена ​​проблема с зависанием видео при воспроизведении, теперь разблокировка двойным нажатием работает корректно. Оптимизирован эффект анимации разблокировки, повышена стабильность соединения Wi-Fi и многое другое.
Комментарии и отзывы OnePlus 7 / 7T
Обзоры:
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)
Новости:
DxOMark разочаровал экран Google Pixel 5

Авторитетная лаборатория DxOMark протестировала дисплей смартфона Google Pixel 5. Аппарат набрал 74 итого...
Смартфон Meizu 18 обзавелся датой выхода

Компания Meizu официально объявила о том, что её новый флагманский смартфон будет представлен уже 3 марта...
Samsung Galaxy M62 с АКБ на 7000 мАч представят 3 марта

Компания Samsung объявила о том, что смартфон Galaxy M62 с аккумулятором ёмкостью 7000 мАч будет представ...
Обзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшетОбзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшет
Обзор SVEN AP-U1001MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкойОбзор SVEN AP-U1001MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкой
Лучший подарок на 8 марта. Logitech Pebble M350Лучший подарок на 8 марта. Logitech Pebble M350
Обзор Sonos One SL. Мультирум-акустика для дома с поддержкой Яндекс.МузыкаОбзор Sonos One SL. Мультирум-акустика для дома с поддержкой Яндекс.Музыка
Обзор Dunobil Spiegel Magnum Duo. Двухканальный видеорегистратор зеркалоОбзор Dunobil Spiegel Magnum Duo. Двухканальный видеорегистратор зеркало
Карта Lexar Professional 1066x SDXC UHS-...
Карта Lexar Professional 1066x SDXC UHS-Lexar представила флэш-карты Professional 1066x SDXC UHS-I серии SILVER. Они разработаны для удовлетворен...
Смартфон Xiaomi Mi 10i получит новую кам...
Смартфон Xiaomi Mi 10i получит новую камРуководитель индийского подразделения Xiaomi Ману Кумар Джайн поделился подробностями о смартфоне Xiaomi ...
Xiaomi Mi 11 Pro получит AMOLED-дисплей ...
Xiaomi Mi 11 Pro получит AMOLED-дисплей Сетевые источники поделились подробностями о дисплее флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 Pro, который еще...
Apple начала продавать восстановленные i...
Apple начала продавать восстановленные iКомпания Apple начала продавать бывшие в употреблении (восстановленные) смартфоны iPhone 11, 11 Pro и 11 ...
Защищенный смартфон Blackview BV6600 поя...
Защищенный смартфон Blackview BV6600 пояКомпания Blackview выпустила в продажу защищенный смартфон Blackview BV6600, одной из особенностей которо...
Telegram возглавил список самых загружае...
Telegram возглавил список самых загружаеSensor Tower опубликовала данные о загрузках за январь 2021 года, при этом Telegram лидировал в этом паке...
EA приобрела Codemasters за 1,2 миллиард...
EA приобрела Codemasters за 1,2 миллиардРанее на приобретение компании Codemasters претендовали две компании EA и Take-Two. Вторая предложила 726...
Бюджетный смартфон Poco M3 уже продается...
Бюджетный смартфон Poco M3 уже продаетсяКомпания Xiaomi дала старт российской флэш-распродаже смартфона Poco M3. С 22 по 24 декабря включительно ...
Apple Watch спасли жизнь человека...
Apple Watch спасли жизнь человекаАмериканский технологический гигант Apple на протяжении многих лет выпускает полезные для пользователей г...
Realme C20 слили в сеть...
Realme C20 слили в сетьВ прошлом месяце новый телефон Realme серии C под названием Realme C20 был сертифицирован органом NBTC Та...
ID-COOLING представила воздушную систему...
ID-COOLING представила воздушную системуСерия ID-COOLING SE-207 представлена в двух вариантах: SE-207-XT Black и SE-207-TRX Black. SE-207-XT Blac...
Adobe Flash Player получил последний пат...
Adobe Flash Player получил последний патAdobe прекращает поддержку Adobe Flash Player 31 декабря, об этом уже было известно с июля 2017 года. Раз...
Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ITL05. Ноутбук для работы и учебы с Intel Core i5-1135G7Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ITL05. Ноутбук для работы и учебы с Intel Core i5-1135G7
Обзор ThunderX3 ED1. Лучший игровой стол до 15000 рублейОбзор ThunderX3 ED1. Лучший игровой стол до 15000 рублей
Обзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900XОбзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900X
Обзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XEОбзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XE
Обзор Trust GXT 888 ASSA. Кейпад с 30 клавишамиОбзор Trust GXT 888 ASSA. Кейпад с 30 клавишами
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor