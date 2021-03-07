Смартфоны OnePlus 7 / 7T получают обновление OxygenOS 11 Open Beta 3

OnePlus начала выпуск обновления OxygenOS 11 Open Beta 3 для смартфонов OnePlus 7 / 7T. Бета-обновление для устройств OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro включает множество исправлений. Кроме того, обновление поставляется с январским патчем исправления безопасности. OxygenOS 11 Open Beta 3 уже доступен для скачивания.

OxygenOS 11 Open Beta 3 устраняет проблему с медленной зарядкой, исправлена ​​проблема с зависанием видео при воспроизведении, теперь разблокировка двойным нажатием работает корректно. Оптимизирован эффект анимации разблокировки, повышена стабильность соединения Wi-Fi и многое другое.