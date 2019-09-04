Смартфоны OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro получили Android 10

Вчера компания Google выпустила финальную версию операционной системы Android 10, а уже сегодня компания OnePlus объявила о доступности открытой бета-версии Oxygen OS на базе Android 10 для смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. Из нововведений можно отметить обновленный дизайн интерфейса, возможность выбора формы значков в быстрых настройках, новые полноэкранные жесты, функцию Game Space, которая объединяет все игры, функцию Smart Display в разделе Ambient Display для вывода актуальной информации и возможность блокировки спама в сообщениях по ключевым словам.