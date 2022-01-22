Смартфоны OnePlus 9 и 9 Pro получили январский патч безопасности

Компания OnePlus начала распространение обновления OxygenOS 12 версии C.44 для прошлогодних флагманских смартфонов OnePlus 9 и 9 Pro. Апдейт не только исправляет ошибки и привносит нововведений, но и включает январскую заплатку безопасности Android.

Напомним, что OnePlus 9 Pro оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1440:3216 пикселей и кадровой частотой от 1 до 120 Гц, процессором Snapdragon 888, оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, квадрокамерой от Hasselblad с 48-Мп модулем (сенсор Sony IMX789), 50-Мп сверхширокоугольным модулем, 8-Мп телефотомодулем и 2-Мп вспомогательным датчиком, 16-Мп селфи-камерой, АКБ ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 65 Вт и беспроводной на 50 Вт, защитой от пыли и влаги (IP68) и стереодинамиками.
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