Смартфоны OnePlus 9 подешевели в Китае

Компания OnePlus снизила цены на смартфоны OnePlus 9, OnePlus 9 Pro и OnePlus 9R на китайском рынке. Старшая модель подешевела на 80 долларов, и теперь её можно приобрести за 740 долларов. Младшие модели сбавили в цене на 45 долларов – за них просят 555 и 430 долларов соответственно.

Напомним, что OnePlus 9 Pro характеризуется 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1440:3216 пикселей и динамической кадровой частотой от 1 до 120 Гц, платформой Snapdragon 888, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, квадрокамерой от Hasselblad с 48-Мп модулем (сенсор Sony IMX789), 50-Мп сверхширокоугольным модулем, 8-Мп телефотомодулем и 2-Мп вспомогательным датчиком, 16-Мп селфи-камерой, АКБ ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 65 Вт и беспроводной на 50 Вт, защитой от пыли и влаги согласно степени IP68, стереодинамиками и предустановленной ОС Android 11 c прошивкой Oxygen OS.