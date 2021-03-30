Смартфоны OnePlus 9 появились в продаже

Компания OnePlus дала старт китайским продажам флагманских смартфонов OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro, которые были представлены 24 марта. Первый доступен по цене от 580 долларов, а второй – от 765 долларов. Ранее стало известно об ажиотаже, который новое поколение вызвало не только в Китае, но и в США с Европой. Спрос по сравнению с прошлым поколением вырос как минимум в два раза.

Напомним, что OnePlus 9 Pro оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1440:3216 пикселей, динамической кадровой частотой от 1 до 120 Гц, 10-битной глубиной цвета, топовым чипсетом Snapdragon 888, оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, тыльной квадрокамерой от Hasselblad с 48-Мп модулем (сенсор Sony IMX789), 50-Мп сверхиширокоугольным модулем, 8-Мп телеофотомодулем и 2-Мп вспомогательным датчиком, 16-Мп фронтальной камерой для селфи на основе датчика Sony IMX471, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 65 Вт и беспроводной на 50 Вт, защитой от пыли и влаги согласно степени IP68, стереодинамиками и предустановленной ОС Android 11 c прошивкой Oxygen OS.