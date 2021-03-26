Смартфоны OnePlus 9 уже распроданы в Индии

Компания OnePlus похвасталась успешным запуском флагманских смартфонов OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro, которые вызвали огромный интерес пользователей не только на домашнем китайском рынке, но и на Западе. В Китае спрос предзаказов на новинки оказался на 300% выше, если сравнивать с предыдущим поколением (OnePlus 8). В Европе новое поколение опережает старое на 140%, а в Соединенных Штатах – на 95,6%. Что до Индии, то здесь вся первая партия смартфонов была распродана в первые два часа.

Напомним, что OnePlus 9 Pro оценен в 900 и 1000 евро за версии с 8/128 ГБ и 12/256 ГБ памяти. OnePlus 9 стоит 700 и 800 евро за варианты на 8/128 и 12 ГБ оперативной и 256 флеш-памяти.