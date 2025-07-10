Смартфоны OnePlus Nord CE и наушники OnePlus Buds 4 станут доступны 14 юиля

В основе серии OnePlus Nord CE лежит главная миссия: сделать фирменные возможности OnePlus доступными для широкой аудитории. OnePlus Nord CE5 - это значительный скачок вперед, обеспечивающий лучшую в своем классе производительность на базе MediaTek Dimensity 8350 Apex и аккумулятора емкостью 7 100 мАч для планшетов. OnePlus Nord CE5 работает на чипсете MediaTek Dimensity 8350 Apex, обеспечивающем производительность, не имеющую себе равных. Созданный по передовому 4-нм техпроцессу TSMC и оснащенный новейшей архитектурой Armv9, восьмиядерный процессор включает четыре высокопроизводительных ядра Cortex-A715 с частотой до 3,35 ГГц, а также четыре энергоэффективных ядра для оптимизации производительности и энергобаланса. Для графики чипсет оснащен 6-ядерным графическим процессором Mali-G615, который обеспечивает 60-процентный прирост пиковой производительности GPU и 55-процентное снижение энергопотребления, обеспечивая плавное и энергоэффективное воспроизведение игр и визуального рендеринга.

Дата начала продаж: 14 июля

В сочетании с оперативной памятью нового поколения LPDDR5X Nord CE5 обеспечивает бесперебойную работу как в повседневных приложениях, так и в играх. Популярные требовательные игры, такие как BGMI и CODM, работают с частотой до 120 кадров в секунду, что является редкостью не только в этом сегменте, но и на всем рынке. Создание контента на основе искусственного интеллекта и потоковое вещание в высоком разрешении. С результатом AnTuTu в 1,47 млн баллов Nord CE5 является самым производительным в своем классе. OnePlus Nord CE5 оснащен флагманским 50-мегапиксельным основным сенсором Sony LYT-600 (1/1,95") с оптической стабилизацией изображения (OIS), обеспечивающим стабильно четкие снимки без размытия. В нем применен тот же передовой алгоритм RAW HDR и технология экспозиции Real Tone, что и в серии OnePlus 13, обеспечивая исключительную четкость, яркие цвета и естественные оттенки кожи, а также мощную съемку в режиме Ultra HDR. Чтобы оживить воспоминания, функция Live Photo теперь дополнена поддержкой Ultra HDR в кадре обложки, обеспечивая более богатый динамический диапазон и глубокую детализацию для создания по-настоящему захватывающих моментов. Основная камера Nord CE5 также поддерживает запись HDR-видео с частотой до 4K 60 кадров в секунду, обеспечивая покадровую четкость и реалистичную цветопередачу в каждом кадре.OnePlus Buds 4 органично сочетают в себе мощную функциональность и ориентированный на пользователя дизайн. Оцените исключительную продолжительность работы: до 11 часов в режиме воспроизведения на наушниках и до 45 часов с зарядным кейсом, благодаря быстрой зарядке, обеспечивающей несколько часов прослушивания за считанные минуты. Управляйте звуком без лишних усилий с помощью интуитивно понятных жестов-слайдеров прямо на стержнях наушников для точной регулировки громкости. Оставайтесь на связи вне дома благодаря технологии Steady Connect, обеспечивающей надежное соединение Bluetooth. Разрушайте языковые барьеры одним нажатием на наушники, используя функцию AI Translation для преобразования разговора в режиме реального времени. Благодаря сочетанию технологии Google Fast Pair и технологии Dual-Device Connection наушники OnePlus Buds 4 обеспечивают более удобное воспроизведение звука в любой ситуации.