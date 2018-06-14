Смартфоны Oppo R15s и R15s Pro получат аккумулятор на 4100 мАч

В базе данных китайского регулятора TENAA появились сведения новых смартфонах Oppo с каталожными номерами PBAT00 and PBAM00. Вероятно, речь идет моделях R15s и R15s Pro, который приедут на смену R15 и R15 Dream Mirror Edition, дебютировавшим всего три месяца назад. Сообщается, что смартфоны получат 6,2-дюймовый экран, а их толщина увеличится с 7,4 мм до 8,2 мм. Это связано с применением аккумуляторов емкостью 4100 мАч против 3400-3450 мАч у предшественников. Также отметим, что на фотографиях нет сканера отпечатков пальцев. Предполагается, что дактилоскоп будет интегрирован под дисплей.