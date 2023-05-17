Смартфоны Oppo Reno 10 представят 24 мая

Компания OPPO объявила, что смартфоны Reno 10, Reno 10 Pro и Reno 10 Pro+ будут официально представлены 24 мая. По данным инсайдеров, базовую модель оснастят 6,74-дюймовым плоским OLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G, аккумулятором ёмкостью 4600 мАч и поддержкой 80-Вт проводной зарядки.

Reno 10 Pro приписывают наличие изогнутого экрана, платформы MediaTek Dimensity 8200, батареи на 4700 мАч и поддержки быстрой зарядки мощностью 100 Вт. OPPO Reno 10 Pro+ будет отличаться от Pro-варианта лишь процессором Snapdragon 8+ Gen 1.
Google Pixel 7 продают за 350 долларов …
Американская сеть BestBuy продет смартфоны Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro с огромными скидками. Первый дост…
Бюджетный Infinix Smart 7 получил батарею на 6000 мАч…
Компания Infinix пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Smart 7, которая оценена на индийско…
Представлен смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Editio…
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy S23 Ultra Limited Edition, которая отлич…
Смартфоны Huawei P60 уже доступны для предзаказа …
Крупные китайские магазины начали принимать предварительные заказы на флагманские смартфоны Huawei P60 и …
Meizu представила операционную систему Flyme Auto…
Вместе с серией новых флагманских смартфонов Meizu 20 китайская компания представила свою версию автомоби…
Глобальный вариант Xiaomi 13 Pro оценили в 1300 евро …
Компания Xiaomi объявила цену на глобальную версию флагманского смартфона Xiaomi 13 Pro, и она может удив…
Процессор Samsung Exynos 2400 протестировали в бенчмарке…
Появились новые результаты бенчмарков процессора Exynos 2400, на этот раз из базы данных Geekbench. Как и…
Смартфон-раскладушка Vivo X Flip оценен в $875 …
Компания Vivo объявила о выпуске смартфона-раскладушки Vivo X Flip, который, помимо прочего, получил проц…
Обзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памятиОбзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памяти
Лучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчасЛучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчас
Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022Обзор Tecno Spark 9 Pro. Лучший смартфон для студентов 2022
Обзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежами
Обзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станциейОбзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станцией
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor