Смартфоны Oppo Reno 10 представят 24 мая

Компания OPPO объявила, что смартфоны Reno 10, Reno 10 Pro и Reno 10 Pro+ будут официально представлены 24 мая. По данным инсайдеров, базовую модель оснастят 6,74-дюймовым плоским OLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G, аккумулятором ёмкостью 4600 мАч и поддержкой 80-Вт проводной зарядки.

Reno 10 Pro приписывают наличие изогнутого экрана, платформы MediaTek Dimensity 8200, батареи на 4700 мАч и поддержки быстрой зарядки мощностью 100 Вт. OPPO Reno 10 Pro+ будет отличаться от Pro-варианта лишь процессором Snapdragon 8+ Gen 1.