Смартфоны Realme 12 Pro установили рекорд продаж в Индии

Недавно компания Realme уже отчитывалась об успехах смартфонов Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+ на индийском рынке. Сегодня стало известно, что новинки стали самыми продаваемыми устройствами на старте продаж для смартфонов в сегменте 25-35 тысяч рупий. На данный момент продано более 150 тысяч экземпляров. Кстати, скоро этот дуэт появится и в России по цене от 45 тысяч рублей.

Напомним, что Realme 12 Pro+ оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2412:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 67 Вт, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890), 64 Мп (перископный модуль с 3-кратным оптическим зумом) и 8 Мп (сверхширик), стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, а также предустановленной ОС Android 14 с фирменной оболочкой Realme UI 5.