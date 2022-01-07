Смартфоны Realme GT2 мгновенной стали бестселлерами

Компания Realme похвасталась успехами смартфонов Realme GT2 и Realme GT2 Pro, которые сегодня появились в продаже. Утверждается, что всего за первые три минуты продаж новинки принесли производителю 30 миллионов долларов. Напомним, что Realme GT2 оценен в Китае от 408 до 486 долларов, а Realme GT2 Pro – от 580 до 753 долларов.

Realme GT2 характеризуется прошлогодним флагманским процессором Snapdragon 888, 6,62-дюймовым Samsung AMOLED E4 дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, предустановленной ОС Android 12 с надстройкой Realme UI 3.0, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (IMX766 с оптической стабилизацией), 8 Мп (сверхширокоугольный с углом обзора 119°) и 2 Мп (макро), фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт, толщиной 8,6 мм и массой 199 г.
Комментарии и отзывы Realme GT2
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