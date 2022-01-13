Смартфоны Realme GT2 скоро выйдут в России

Компания Realme поделилась некоторыми подробностями российского релиза смартфонов Realme GT2, которые совсем недавно были выпущены в Китае. Сообщается, что новинки появятся в России в первом квартале этого года – то есть, до начала апреля.

Напомним, что Realme GT2 оснащается прошлогодним флагманским чипсетом Snapdragon 888, 6,62-дюймовым Samsung AMOLED E4 экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой Realme UI 3.0, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (IMX766 с оптической стабилизацией), 8 Мп (сверхширокоугольный с углом обзора 119°) и 2 Мп (макро), селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 65 Вт, толщиной 8,6 мм и массой 199 граммов. За базовую версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти в Китае просят 410 долларов.