Смартфоны Realme Narzo 50A и 50i вышли в России

Компания Realme дала старт полноценным российским продажам смартфонов Narzo 50A и 50i, которые были выпущены в Индии еще в сентябре. Итак, Narzo 50A оценен в 17 тысяч рублей, а Narzo 50i в 11 тысяч и 9 тысяч рублей за версии с 4/64 ГБ и 2/32 ГБ ОЗУ и флеш-памяти.

Напомним, что Narzo 50A оснащается аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G85, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, сканером отпечатков пальцев, слотом для карт памяти microSD, предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0, корпусом толщиной 9,6-мм и массой 207 граммов.