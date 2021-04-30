Смартфоны Realme Q3 сразу стали бестселлерами

Компания Realme отчиталась об успехах смартфонов линейки Q3. Сообщается, что на данный момент реализовано более 50 тысяч устройств. При этом, модели Realme Q3 5G и Q3 Pro 5G появились в китайской продаже только сегодня, а Realme Q3i 5G вышел всего несколько дней назад.

Самая доступная модель линейки Realme Q3i оценена в 150 долларов. Она характеризуется 6,5-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9, кадровой частотой 90 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц и яркостью до 600 кд/м2, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп, восьмиядерным чипсетом MediaTek Dimensity 700, 4 или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, боковым дактилоскопическим сенсором, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки на 18 Вт.
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