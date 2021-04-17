Смартфоны Redmi 10 готовы к выходу

Профильное издание 91Mobiles поделилось подробностями о смартфонах линейки Redmi 10. Сообщается, что новинки будут представлены на индийском рынке в ближайшее время. Также в Индии будет выпущен смартфон Redmi Note 10s, который пока доступен только на международном рынке. Смартфонам серии Redmi 10 прочат дисплеи с разрешением Full HD+, фирменную оболочку MIUI на базе ОС Android 11 и дизайн выпущенного ранее Redmi Note 10. Ориентировочная цена стандартная модели ожидается на уровне 135 долларов.

Напомним, что ранее был выпущен смартфон Redmi 10X, который оснащается процессором MediaTek Dimensity 820 с модемом 5G, основной квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп и оптической стабилизацией изображения, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, 6,57-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 800 кд/м2, частотой опроса сенсорного слоя 180 Гц, поддержкой HDR10+ и функцией DC Dimming, 3,5-мм разъемом для наушников, портом USB-С, поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт и защитой согласно степени IP53.