Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro уже представили в Китае

Международный анонс флагманских смартфонов Redmi K20 и K20 Pro состоится 28 мая, однако в Китае новинки уже показали на закрытой презентации. В сети уже появились не только фотографии с мероприятия, но и снимки самих смартфонов. На одной из фотографий даже запечатлен Redmi K20 без задней панели. По последним данным, смартфоны будут слабо отличаться друг от друга. Младшая модель получит процессор Snapdragon 730, а старшая – топовый чипсет Snapdragon 855. Также Redmi K20 оснастят быстрой зарядкой мощностью 18 Вт, а Redmi K20 Pro – на 27 Вт. Соответственно и цена у них будет различаться не очень сильно.