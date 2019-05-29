Смартфоны Redmi K20 и Redmi K20 Pro получили разные датчики изображения

Во время анонса Redmi K20 и Redmi K20 было объявлено, что смартфоны отличаются процессорами и мощностью быстрой зарядки. Однако сегодня раскрылось еще одно серьезное различие. Если в главном модуле камеры Redmi K20 Pro используется 48-Мп датчик Sony IMX586, то в младшей модели установлен 48-Мп датчик Sony IMX582. При этом камера Redmi K20 Pro поддерживает запись видео в разрешении 4К при 60 к/с, то Redmi K20 может записывать ролики только с кадровой частотой 30 fps. Надо заметить, что используемый в Redmi K20 чипсет Snapdragon 730 не поддерживает запись 4K-видео при 60 к/с.