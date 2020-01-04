Смартфоны Redmi K20 и Xiaomi Mi 9T получили Android 10

Компания Xiaomi выпустила финальную версию MIUI 11 и Android 10 для международных версий смартфонов Redmi K20 и Xiaomi Mi 9T. Обновление, которое уже доступно в некоторых странах весит 2,2 ГБ. Помимо всех нововведений Android 10, обновление содержит декабрьскую заплатку Android.

Напомним, что Redmi K20 оснащается 6,39-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 1080:2340 пикселей, подэкранным сканером отпечатков пальцев, восьмиядерным процессором Snapdragon 730, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, выдвижной фронтальной камерой на 20 Мп, тройной основной камерой с главным 48-Мп датчиком Sony IMX582, 13 Мп и 8 Мп вспомогательными модулями, а также разъемами USB-C и 3,5 мм.