Смартфоны Redmi K80 и K80 Pro установили рекорд продаж …

Напомним, что оцененная от 345 долларов базовая модель Redmi K80, оснащается 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2K, частотой обновления LTPO до 120 Гц, яркостью до 3200 нит и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Light Hunter 800 с OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 20 Мп, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с максимальной частотой 3,3 ГГц, аккумулятором ёмкостью 6550 мАч, а также поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной связи Wi-Fi 7.