Смартфоны Redmi K80 и K80 Pro установили рекорд продаж

Компания Xiaomi отчиталась об успехах смартфонов Redmi K80 и Redmi K80 Pro, которые вчера появились в китайской продаже. Утверждается, что за первый день продаж было реализовано 660 тысяч экземпляров. Это рекорд для серии Redmi K.

Напомним, что оцененная от 345 долларов базовая модель Redmi K80, оснащается 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2K, частотой обновления LTPO до 120 Гц, яркостью до 3200 нит и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Light Hunter 800 с OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 20 Мп, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с максимальной частотой 3,3 ГГц, аккумулятором ёмкостью 6550 мАч, а также поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной связи Wi-Fi 7.