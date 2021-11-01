Смартфоны Redmi Note 11 мгновенно стали хитом продаж

Напомним, что стандартный Redmi Note 11 Pro характеризуется 6-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп и сверхширокоугольным на 8 Мп, восьмиядерным чипсетом Mediatek Dimensity 810, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, стереодинамиками JBL, ИК-портом, поддержкой Wi-Fi 6 и NFC, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт и ОС Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5 «из коробки». Базовый вариант с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти продается в Китае за 187 долларов.