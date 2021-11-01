Смартфоны Redmi Note 11 мгновенно стали хитом продаж

Компания Xiaomi отчиталась об успехах только что появившихся в продаже смартфонов Redmi Note 11. Сообщается, что в течение часа после начала продаж было реализовано более 500 000 устройств. Отдельно отмечается, что меньше чем за час китайский производитель заработал 620 млн долларов.

Напомним, что стандартный Redmi Note 11 Pro характеризуется 6-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп и сверхширокоугольным на 8 Мп, восьмиядерным чипсетом Mediatek Dimensity 810, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, стереодинамиками JBL, ИК-портом, поддержкой Wi-Fi 6 и NFC, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт и ОС Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5 «из коробки». Базовый вариант с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти продается в Китае за 187 долларов.