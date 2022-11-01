Смартфоны Redmi Note 12 уже стали бестселлерами

Компания Xiaomi похвасталась успехами смартфонов серии Redmi Note 12, которые только что появились в продаже. Утверждается, что за сутки продано уже 350 тысяч экземпляров. По данным источников, наибольший интерес вызвали модели с приставкой Pro в названии.

Напомним, что оцененный от 165 долларов Redmi Note 12 оснащается OLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц (есть режимы с 90 Гц или 60 Гц), восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 (390 000 баллов в AnTuTu), фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP53, 3,5-мм разъемом для наушников, ИК-излучателем и боковым сканером отпечатков пальцев.
В сеть утекли пресс-рендеры Sony Xperia 5 IV…
В сети появились официальные изображения компактного флагмана Sony Xperia 5 IV, презентация которого сост…
Представлен смартфон Vivo Y77e (T1)…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов новой версии модели Y77e, которая получила обозначение T1.…
Apple выпустила ролик о переходе с Android на iPhone…
Сегодня Apple сочла нужным поделиться новым видео, целью которого является облегчить пользователям Androi…
Смартфон Vivo T1 вышел в России…
Компания Vivo дала старт российским продажам смартфона Vivo T1, который доступен для первых покупателей п…
Тизер раскрывает дизайн Redmi Note 12 Pro…
Компания Xiaomi опубликовала новые тизеры, которые раскрывают дизайн смартфона Redmi Note 12 Pro и некото…
Xiaomi 13 Lite получит сдвоенную селфи-камеру …
В базе IMEI обнаружилось упоминание смартфона Xiaomi 13 Lite, который еще не был представлен официально. …
Huawei Mate 50 Pro протестировали в Geekbench…
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования флагманского смартфона…
Nothing Phone (1) стал бестселлером в Индии…
Компания Nothing похвасталась успехами смартфона Nothing Phone (1) на индийском рынке. Всего за 20 дней п…
Обзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплейОбзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплей
Обзор itel A49. Смартфон для типовых задачОбзор itel A49. Смартфон для типовых задач
Обзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLEDОбзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLED
Обзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камеройОбзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камерой
Обзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станциейОбзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станцией
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor