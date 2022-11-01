Смартфоны Redmi Note 12 уже стали бестселлерами

Компания Xiaomi похвасталась успехами смартфонов серии Redmi Note 12, которые только что появились в продаже. Утверждается, что за сутки продано уже 350 тысяч экземпляров. По данным источников, наибольший интерес вызвали модели с приставкой Pro в названии.

Напомним, что оцененный от 165 долларов Redmi Note 12 оснащается OLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц (есть режимы с 90 Гц или 60 Гц), восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 (390 000 баллов в AnTuTu), фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP53, 3,5-мм разъемом для наушников, ИК-излучателем и боковым сканером отпечатков пальцев.