Смартфоны Samsung Galaxy A31 и Galaxy A41 уже в разработке

Авторитетный искатель утечек Ишан Агарвал поделился подробностями о грядущих смартфонах компании Samsung. По словам источника, корейский гигант уже вовсю работает над смартфонами Galaxy A11, Galaxy A31 и Galaxy A41, которые выйдут под модельными номерами SM-A115X, SM-A315X и SM-A415X соответственно. Пока точно известно, что устройства получат 64 ГБ и 128 ГБ флеш-памяти, а также предустановленную операционную систему Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0. Все модели должны выйти в первой половине следующего года.