Смартфоны Samsung Galaxy M10 и M20 раскупили за несколько минут

Сегодня в Индии начались продажи бюджетных смартфонов Samsung Galaxy M10 и M20, которые были представлены неделю назад. Как сообщают источники, первую партию раскупили всего за несколько минут. Смартфоны продавались на сайте Samsung и на Amazon, а объем партии не раскрывается. Судя по всему, сочетание достойных характеристик и низкой цены подействовали на потенциальных покупателей. Есть вероятность, что новая линейка Galaxy M сможет конкурировать с бюджетными смартфонами Xiaomi, Huawei или Honor. Напомним, что Galaxy M10 оценен от 110 долларов, а Galaxy M20 – от 155 долларов.

Младшую модель оснастили 6,2 дюймовым дисплеем с разрешением 1480:720 пикселей, сдвоенной камерой с датчиками на 13 и 5 Мп (диафрагма объектива F/1,9 и F/2,2), фирменной восьмиядерной платформой Exynos 7870 с частотой 1,6 ГГц и графикой Mali-T830, 2/3 ГБ оперативной и 16/32 ГБ флэш-памяти, фронтальной камерой на 5 Мп (объектив с диафрагмой F/2,2), 3,5-мм разъемом, сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также аккумулятором на 3400 мАч. Размеры устройства равны 160,6:76,1:7,9 мм, масса – 163 г.

Старшую модель оборудовали 6,3 дюймовым экраном с разрешением 2340:1080 пикселей, новым чипсетом Exynos 7904, 3/4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 5000 мАч, портом USB-C, 3,5-мм разъемом, а также камерами, как у Galaxy M10. Габариты смартфона равны 156,6:74,5:8,8 мм, а масса – 186 граммам. В качестве операционной системы используется Android 8.1 Oreo с интерфейсом Samsung Experience 9.5