Смартфоны Samsung Galaxy R3 и R5 получат АКБ на 4500 мАч

Самой главной новинкой Samsung на ближайшие месяцы должен стать Galaxy Note 10, однако параллельно корейский гигант готовит к выходу и другие смартфоны. По словам источника, Samsung готовит смартфоны Galaxy R3 и R5, о которых известно лишь то, что они получат аккумуляторы ёмкостью 4500 мАч. Их официальный анонс ожидается в сентябре на выставке IFA 2019. Также сообщается о разработке моделей эGalaxy A30s и A50s с батареями ёмкостью 4000 мАч и A70s с аккумулятором на 4500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 45 Вт.