Смартфоны Samsung Galaxy S10 и Galaxy Note 10 получат One UI 2.1

2020-03-22, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Samsung Galaxy S10; [96]
В просторах интернета появилась информация, что компания Samsung планирует обновить смартфоны Galaxy S10 и Galaxy Note 10 до новой фирменной оболочки One UI 2.1.

Фирменную оболочку One UI 2.1 получат следующие смартфоны: Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy S10 5G, Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. По слухам, все эти смартфоны получат обновление в апреле месяце, более точные сроки компания не огласила.

С новой оболочкой One UI 2.1 смартфоны получат немного измененный интерфейс, улучшенные жесты управления, функцию Screen Zoom для масштабирования экрана, а также Samsung Quick Share для быстрой передачи файлов.

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