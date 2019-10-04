Смартфоны Samsung Galaxy S10 сильно подешевели

Компания Samsung объявила о снижении цены на флагманские смартфоны Galaxy S10. Впрочем, речь идет только об официальном онлайн-магазине в США, однако есть надежда, что удешевление в скором времени коснется и других стран. Другой нюанс – дешевле стали только топовые варианты. Galaxy S10 с 512 ГБ флеш-памяти стал дешевле на 200 долларов и теперь оценивается в 950 долларов. Galaxy S10+ с тем же объемом памяти теперь стоит 1050 долларов. А топовая версия с 1 ТБ памяти подешевела аж на 300 долларов и теперь предлагается за 1300 долларов. Младшая модель Galaxy S10e стоит тех же денег, что и на старте продаж.